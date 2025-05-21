روبيو يبدي تفاؤلا حذرا بنهاية "سريعة" للحرب في غزة

11:26 م

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الوكيل الإخباري- أبدى وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الاربعاء تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل "سريعا" الى حل يؤدي الى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين الذين تحتجزهم حماس. اضافة اعلان





وقال روبيو أمام لجنة برلمانية "لدي قدر معين من التفاؤل في ما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية، مع أمل بوضع حد لهذا الوضع والإفراج عن جميع الرهائن".



واذ أقرّ بأنه سبق أن أدلى بمثل هذه التوقعات، أكد أنه لا يريد أن يستبق الأحداث، وقال "شعرت بذلك أربع مرات على الأقل خلال الشهرين الماضيين، ولسبب أو لآخر، لم يحدث ذلك في اللحظة الأخيرة".



وأضاف "لا أريد أن أشعر بخيبة أمل مرة أخرى، لكنني أريدكم أن تعلموا أن هناك جهودا تبذل لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية وإنهاء هذا النزاع".