روسيا تدعو إسرائيل للتوقف عن استهداف المنشآت المدنية

03:54 م

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الوكيل الإخباري- ادانت وزارة الخارجية الروسية المجزرة التي نفذها الاحتلال واستهدفت مدرسة التابعين بغزة.



ودعت إسرائيل إلى التوقف عن استهداف المنشآت المدنية، مبينة ان هذه المآسي تقوض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين.



