روسيا تدعو إسرائيل للتوقف عن استهداف المنشآت المدنية

ودعت إسرائيل إلى التوقف عن استهداف المنشآت المدنية، مبينة ان هذه المآسي تقوض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين.
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