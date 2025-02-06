روسيا تدعو إلى الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية في قطاع غزة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا، رافضة في الوقت ذاته أي خطوات لتهجير سكان القطاع من ارضهم.

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