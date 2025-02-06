روسيا تدعو إلى الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: إن "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تسويته إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، وأي خطوات لتهجير سكان قطاع غزة مرفوضة وستؤجج الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".
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