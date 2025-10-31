الجمعة 2025-10-31 07:41 م
 

روسيا ترفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، رفض موسكو إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً لفرض السيادة على الضفة الغربية، مبينة أن ذلك يمثل تصعيداً خطيراً في المنطقة ويعمل على زعزعة الاستقرار.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان صحفي، أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر وعرقلة جهود التسوية في الشرق الأوسط، معربة عن أمل موسكو في ألا يتم اعتماد القانون بشكل نهائي، وداعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار.


