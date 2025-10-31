روسيا ترفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان صحفي، أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر وعرقلة جهود التسوية في الشرق الأوسط، معربة عن أمل موسكو في ألا يتم اعتماد القانون بشكل نهائي، وداعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار.
