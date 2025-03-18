 
الثلاثاء 2025-03-18 08:44 م
 

روسيا تطالب إسرائيل بالعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

علم روسيا
روسيا
 
الثلاثاء، 18-03-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري-   طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبينة أن موسكو تدين بشدة الأعمال العسكرية التي أدت إلى استشهاد المدنيين ودمرت البنى التحتية في القطاع.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في صحفي :"موسكو تعرب عن أسفها الشديد إزاء استئناف إسرائيل للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وتدعو إسرائيل وفلسطين للعودة إلى عملية التفاوض بشأن وقف إطلاق النار".

 
 
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