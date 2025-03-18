روسيا تطالب إسرائيل بالعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبينة أن موسكو تدين بشدة الأعمال العسكرية التي أدت إلى استشهاد المدنيين ودمرت البنى التحتية في القطاع.

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