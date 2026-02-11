روسيا: محادثات لإنشاء مستشفى في قطاع غزة

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة "ريا نوفوستي"، الناطقة باسم الكرملين، عن مقابلة أجراها فيكتوروف مع شبكة "آر تي".
وأوضح فيكتوروف أن الفكرة طُرحت لأول مرة قبل نحو عامين، وعادت للظهور مجدداً، قائلاً: "أؤكد أننا مستعدون من حيث المبدأ لإنشاء المنشأة الطبية في أسرع وقت ممكن، بمعدات وكوادر روسية".
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لإنشاء المستشفى خلال اجتماع عقده مؤخراً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع عربي طارئ اليوم لمواجهة قرارات إسرائيلية لتغيير الواقع في الضفة الغربية
-
فرنسا تدين قرارات إسرائيل المتعلقة بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
-
"الأونروا" تعيد فتح احد مراكزها الصحية في غزة
-
الاحتلال يصعّد سياسة الهدم في الضفة الغربية ويعتقل 33 فلسطينيًا
-
3 شهداء جراء استهداف الاحتلال وسط قطاع غزة
-
الشيخ: طالبنا مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها
-
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بنشر مسوّدة الدستور المؤقت
-
بريطانيا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن توسيع سيطرتها على الضفة الغربية