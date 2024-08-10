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رويترز: أميركا سترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومة للسعودية

بايدن
بايدن




 

السبت، 10-08-2024 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية.

وأطلعت الإدارة الكونغرس هذا الأسبوع على قرارها برفع الحظر، حسبما قال أحد مساعدي الكونغرس. وأفاد مصدر بأنه قد يستأنف البيع في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
gnews

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