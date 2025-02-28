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رويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما

رويترز: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما
غزة
الجمعة، 28-02-2025 02:32 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز الجمعة إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا.اضافة اعلان


وأضاف المصدران أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ترفض محاولات التمديد وتريد الانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير بعد أكثر من 15 شهرًا من بدء الحرب على غزة، حيث ينص الاتفاق على الإفراج عن المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
 
gnews

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