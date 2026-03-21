رويترز: مجلس السلام يقدم مقترحا لنزع سلاح حماس

وقال أحد المصدرين إن الاقتراح، الذي كانت مؤسسة إن.بي.آر الإعلامية أول من أورده، قُدم إلى حماس خلال اجتماعات عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي.
وذكر المصدران المطلعان أن المحادثات حضرها نيكولاي ملادينوف وأرييه لايتستون.
وملادينوف هو مبعوث مجلس السلام إلى غزة وعينه ترامب. أما لايتستون فهو مساعد لمبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف.
وتنص خطة ترامب لغزة، التي وافقت عليها إسرائيل وحماس في تشرين الأول، على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وبدء إعادة الإعمار مع إلقاء حماس لأسلحتها.
وقال ملادينوف الخميس إن هناك جهودا جادة جارية لتقديم الإغاثة إلى القطاع الذي مزقته الحرب، مع إطار عمل اتفق عليه الوسطاء يمكن أن يدفع عملية إعادة الإعمار قدما في غزة التي تحولت أجزاء كبيرة منها إلى ركام.
وقال ملادينوف في منشور على منصة إكس بمناسبة عيد الفطر "الأمر مطروح الآن على الطاولة. وهو يتطلب خيارا واحدا واضحا: تخلي حماس وكل الجماعات المسلحة بشكل كامل عن السلاح، دون أي استثناءات... في هذا الوقت المفعم بالأمل، نأمل أن يتخذ المسؤولون الخيار الأنسب للشعب الفلسطيني".
