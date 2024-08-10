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زوارق جيش الاحتلال تقصف شاطئ مخيم النصيرات وسط غزة

الاحتلال
الاحتلال




 

السبت، 10-08-2024 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية تطلق نيرانها باتجاه شاطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
gnews

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