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زوجة أسير إسرائيلي بغزة توجه رسالة للمقاومة بالعربية

زوجة المحتجز الإسرائيلي في غزة دافيد كونيو تطلب من المقاومة فيديو لزوجها
زوجة المحتجز الإسرائيلي في غزة دافيد كونيو تطلب من المقاومة فيديو لزوجها
السبت، 11-01-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   وجهت شارون كونيو، زوجة الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة دافيد كونيو، أمس الجمعة، رسالة باللغة العربية إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تناشدهم فيها للحصول على تسجيل فيديو يظهر وضع زوجها.اضافة اعلان


وقالت شارون في رسالتها "اسمي شارون كونيو، وزوجي دافيد كونيو في غزة. أنتم تعرفون أن الإسلام يعتبر الأسرى من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية، مثل المسكين واليتيم، ويجب معاملتهم معاملة إنسانية ترعى حقوقهم وتصون إنسانيتهم، لذلك أطلب فيديو لدافيد كي أراه. شكرا".

ويتصاعد شعور اليأس بين عائلات الأسرى الإسرائيليين، مع استمرار عرقلة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوصل إلى صفقة تعيد أبناءهم، وسط استمرار مظاهراتهم المطالبة باتفاق تبادل.

وفي الأشهر الماضية، نشرت كتائب القسام وسرايا القدس فيديوهات لأسرى إسرائيليين يطالبون حكومتهم بإبرام صفقة تعيدهم إلى منازلهم، محملين نتنياهو مسؤولية مصيرهم.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت أمس عن مصادر أجنبية قولها إن إسرائيل وافقت على التقدم في المفاوضات حول المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى وسط استمرار حرب الإبادة في القطاع، في ظل استمرار المفاوضات بالدوحة.

الجزيرة
 
gnews

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