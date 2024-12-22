ساعات عمل جسر الملك حسين خلال الأسبوع الجاري

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي تعديل على ساعات العمل، سيتم الإعلان عنه من خلال منصاتها ووسائل الإعلام الرسمية.
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