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ساعات عمل جسر الملك حسين خلال الأسبوع الجاري

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
الأحد، 22-12-2024 03:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الأحد، ساعات عمل معبر الكرامة (جسر الملك حسين) خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي تعديل على ساعات العمل، سيتم الإعلان عنه من خلال منصاتها ووسائل الإعلام الرسمية.

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