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ساعر: عملياتنا بالضفة لاحتياجات أمنية

ساعر
ساعر
الإثنين، 24-02-2025 08:20 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر "لدينا نزاع صعب مع جيراننا الفلسطينيين حتى بعد تقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية".

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وأضاف "لا أحد يجبرنا على أن نضع شعبنا في دائرة الخطر ولن نسمح بمهاجمتنا بتحريض من إيران".


وبين "أثبتنا أننا شريك موثوق به في منطقة مضطربة".

 

وتابع "أوضحت أن عملياتنا في الضفة الغربية تأتي لاحتياجات أمنية ودفاعا عن مواطنينا".

 
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