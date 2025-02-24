ساعر: عملياتنا بالضفة لاحتياجات أمنية

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر "لدينا نزاع صعب مع جيراننا الفلسطينيين حتى بعد تقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية".

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وأضاف "لا أحد يجبرنا على أن نضع شعبنا في دائرة الخطر ولن نسمح بمهاجمتنا بتحريض من إيران".



وبين "أثبتنا أننا شريك موثوق به في منطقة مضطربة".