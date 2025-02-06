ساعر: لا تفاصيل لدى إسرائيل بشأن خطة ترامب لغزة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي بأسدود ان إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة.

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي ان الأونروا ليست جزءا من الحل في قطاع غزة وغزة لا تملك أي مستقبل حاليا وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط.



وبين "إذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري ومن المهم بالنسبة لنا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وملتزمون بأهداف الحرب".