ساعر: لا تفاصيل لدى إسرائيل بشأن خطة ترامب لغزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي ان الأونروا ليست جزءا من الحل في قطاع غزة وغزة لا تملك أي مستقبل حاليا وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط.
وبين "إذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري ومن المهم بالنسبة لنا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وملتزمون بأهداف الحرب".
وتابع "نريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لكن حكم حماس لغزة سيجعل حياة الفلسطينيين بائسة".
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