 
الخميس 2025-02-06 08:51 م
 

ساعر: لا تفاصيل لدى إسرائيل بشأن خطة ترامب لغزة

جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
الخميس، 06-02-2025 07:20 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي بأسدود ان إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة.

اضافة اعلان


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي ان الأونروا ليست جزءا من الحل في قطاع غزة وغزة لا تملك أي مستقبل حاليا وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط.


وبين "إذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري ومن المهم بالنسبة لنا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وملتزمون بأهداف الحرب".


وتابع "نريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لكن حكم حماس لغزة سيجعل حياة الفلسطينيين بائسة".

 
gnews

أحدث الأخبار

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تدعو إلى الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الكرك

أخبار محلية غرفة الطوارئ في أشغال الكرك تواصل عملها للتعامل مع الظروف الجوية

علم العراق

عربي ودولي العراق يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه دعوات تهجير سكان غزة

علم مصر

عربي ودولي مصر تحذر من تداعيات التهجير المزعوم للفلسطينيين وتدعو للسلام

وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو /1 تحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك

أخبار محلية وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو /1 تحتفل بعيد ميلاد جلالة الملك

علم روسيا

فلسطين روسيا تدعو إلى الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تعبيرية

أخبار محلية الثلوج تعزز السياحة الشتوية في عجلون

تجمع مياه الأمطار

أخبار محلية "زراعة الكورة" تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة خلال الظروف الجوية السائدة



 




الأكثر مشاهدة