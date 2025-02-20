ساعر: يجب نزع سلاح غزة

07:14 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إنه ينبغي نزع سلاح غزة بالكامل ومنح من يريد الهجرة من جحيم غزة حرية الاختيار، وفق تعبيره. اضافة اعلان





وتتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعين إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة إيجاد أراض لهم في مصر والأردن، وهو ما لقي رفضا أردنيا ومصريا وتأكيدا على إعادة إعمار غزة من دون تهجيرهم.