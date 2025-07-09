ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى

وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي "إسرائيل جادة في رغبتها بالتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار.
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