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ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
جدعون ساعر
 
الأربعاء، 09-07-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-   عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة، مبينا أنه في حال التوصل إلى هدنة، فإن إسرائيل ستتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

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وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي "إسرائيل جادة في رغبتها بالتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار.

 

 
 
gnews

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