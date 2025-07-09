ساعر: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى

الوكيل الإخباري- عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة، مبينا أنه في حال التوصل إلى هدنة، فإن إسرائيل ستتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

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