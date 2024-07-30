سامحونا أكلنا 7 تمرات وأنتم حاضنتنا الشعبية.. رسائل المقاومة لأهالي خان يونس

الوكيل الإخباري - عاد أهالي منطقة بني سهيلا في خان يونس إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. مشاهد عودة الأهالي والنازحين رغم الدمار والخراب الذين خلفهما الاحتلال كانت إثباتا ودليلا على تمسك الغزيين بأرضهم رغم كل المآسي بسبب الحرب الإسرائيلية.



ولكن أكثر ما لفت انتباه جمهور منصات التواصل من المقاطع والصور التي تم تداولها من خان يونس، رسالتان تركتهما المقاومة الفلسطينية في غزة لأصحاب البيوت.



فالرسالة الأولى التي تم داولها كانت من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس كتبها مقاوم بخط يده قال فيها "سامحونا أكلنا سبع تمرات وبعض الحلاوة في العلبة وشربنا الماء".



أما الرسالة الثانية التي انتشرت فكانت من سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتي كتب فيها "طبتم أهل هذا البيت، أنتم حاضنتنا الشعبية، اعذرونا على استخدام ما توفر في البيت من طعام للمجاهدين".