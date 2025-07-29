ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل

وأكد ستارمر أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود حكومته لحماية حل الدولتين، مشدداً على التزام بريطانيا بإجراء تقييم دقيق قبل موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحديد مدى التزام الطرفين – إسرائيل والفلسطينيين – بالخطوات المطلوبة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاعتراف.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن دعم بلاده لأمن إسرائيل لا يزال ثابتاً، قائلاً: "نحن لا نساوي بين إسرائيل وحماس، ومطالبنا من حماس لا تزال قائمة".
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