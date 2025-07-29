ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل

الوكيل الإخباري- أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الحكومة البريطانية بعزمه الاعتراف بدولة فلسطين في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تبادر إسرائيل إلى اتخاذ "خطوات جوهرية" لإنهاء الوضع "المروع" في قطاع غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.

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وأكد ستارمر أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود حكومته لحماية حل الدولتين، مشدداً على التزام بريطانيا بإجراء تقييم دقيق قبل موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحديد مدى التزام الطرفين – إسرائيل والفلسطينيين – بالخطوات المطلوبة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاعتراف.



وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن دعم بلاده لأمن إسرائيل لا يزال ثابتاً، قائلاً: "نحن لا نساوي بين إسرائيل وحماس، ومطالبنا من حماس لا تزال قائمة".