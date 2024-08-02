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ستة شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

من آثار القصف
من آثار القصف




 

الجمعة، 02-08-2024 12:37 م

 الوكيل الإخباري - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.


كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


واستشهدت طفلة وأصيب 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي مدينة غزة.

gnews

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