ستة شهداء جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
واستشهدت طفلة وأصيب 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي مدينة غزة.
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