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ستة شهداء في قصف إسرائيلي على رفح

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-09-2024 09:50 ص

الوكيل الإخباري- استشهد، صباح اليوم الجمعة، 6 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وأكد مراسل "وفا" انتشال جثامين ستة شهداء على الأقل من مدينة رفح عقب استهداف صاروخي إسرائيلي، نقلوا جميعًا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس المجاورة.


كما أفاد مسعفون في الهلال الأحمر بنقل إصابات جراء استهداف إسرائيلي في شارع شبير وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


 
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