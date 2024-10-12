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ستة شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 02:29 م
الوكيل الإخباري- استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية بمدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منطقة حي الزهور شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما قصفت مسيرة مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 مواطنا، وإصابة 98,336آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفا
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