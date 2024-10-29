سجن 10 جنود بجيش الاحتلال لرفضهم دخول غزة بدون دعم

يأتي الحكم على هؤلاء الجنود من الكتيبة 5 بعد أن امتنعوا عن دخول مبنى على أطراف مدينة غزة دون مرافقة كلب، أو طائرة مسيرة، بسبب مخاوف من احتمال تفخيخ المكان، وفقًا لمصادر عسكرية لموقع "والا".
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