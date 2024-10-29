 
الثلاثاء 2024-10-29 04:50 م
 

سجن 10 جنود بجيش الاحتلال لرفضهم دخول غزة بدون دعم

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 29-10-2024 04:34 م
الوكيل الإخباري-   حُكم على 10 جنود احتياط من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسجن في سجن عسكري بعد رفضهم تنفيذ مهمة دخول غزة دون دعم من طائرة مسيرة وكلاب.اضافة اعلان


يأتي الحكم على هؤلاء الجنود من الكتيبة 5 بعد أن امتنعوا عن دخول مبنى على أطراف مدينة غزة دون مرافقة كلب، أو طائرة مسيرة، بسبب مخاوف من احتمال تفخيخ المكان، وفقًا لمصادر عسكرية لموقع "والا".
 
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