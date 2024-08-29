سرايا القدس ترد على استشهاد قائدها بطولكرم

وفي جنين، أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محاور القتال ويحققون إصابات مباشرة.
من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية توقف خدماتها في محافظة جنين بسبب تضرر معداتها نتيجة العمليات الإسرائيلية.
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