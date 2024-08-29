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سرايا القدس ترد على استشهاد قائدها بطولكرم

عناصر من سرايا القدس
عناصر من سرايا القدس
الخميس، 29-08-2024 11:58 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أنها أوقعت قوة مشاة إسرائيلية في كمين بمحور المنشية وحققت إصابات، وذلك كرد أولي على اغتيال الاحتلال القيادي محمد جبار (أبو شجاع) صباح اليوم الخميس مع 4 آخرين.

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وفي جنين، أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محاور القتال ويحققون إصابات مباشرة.


من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية توقف خدماتها في محافظة جنين بسبب تضرر معداتها نتيجة العمليات الإسرائيلية.

 
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