سرايا القدس ترد على استشهاد قائدها بطولكرم

الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أنها أوقعت قوة مشاة إسرائيلية في كمين بمحور المنشية وحققت إصابات، وذلك كرد أولي على اغتيال الاحتلال القيادي محمد جبار (أبو شجاع) صباح اليوم الخميس مع 4 آخرين.

اضافة اعلان



وفي جنين، أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محاور القتال ويحققون إصابات مباشرة.