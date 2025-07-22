الثلاثاء 2025-07-22 09:49 م
 

سرايا القدس تعلن تفجير حقل ألغام في مسلك إجباري لآليات الاحتلال

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:57 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية نوعية بتاريخ 16 تموز الجاري، تم خلالها تفجير حقل ألغام بعبوات "ثاقب" في مسلك إجباري تستخدمه آليات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت السرايا أن العملية أسفرت عن إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال، مشيرة إلى رصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان، مؤكدة استمرار المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيلي.
 
 
gnews

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