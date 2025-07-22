سرايا القدس تعلن تفجير حقل ألغام في مسلك إجباري لآليات الاحتلال

وأفادت السرايا أن العملية أسفرت عن إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال، مشيرة إلى رصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان، مؤكدة استمرار المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيلي.
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