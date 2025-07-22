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سرايا القدس تعلن فقدان الاتصال بمجموعة تؤمّن أسيرًا إسرائيليًا في غزة

الأسير روم براسلافسكي
الأسير روم براسلافسكي
 
الثلاثاء، 22-07-2025 07:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "أبو حمزة"، مساء الثلاثاء، عن فقدان الاتصال منذ الأمس بمجموعة التأمين المكلفة بحماية الجندي الإسرائيلي الأسير "روم بريسلافسكي"، وذلك في أعقاب عملية توغلٍ نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق يُعتقد بوجود الأسير فيها.اضافة اعلان


وأوضح "أبو حمزة" عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، أن سرايا القدس لا تعرف مصير المجموعة أو الأسير حتى اللحظة، محمّلًا قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير والمجموعة الآسرة.

وأضاف: "منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمد المجرم نتنياهو وحكومته الإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم، وتسعى بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت".
 
 
gnews

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الأسير روم براسلافسكي

فلسطين سرايا القدس تعلن فقدان الاتصال بمجموعة تؤمّن أسيرًا إسرائيليًا في غزة

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