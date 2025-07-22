سرايا القدس تعلن فقدان الاتصال بمجموعة تؤمّن أسيرًا إسرائيليًا في غزة

وأوضح "أبو حمزة" عبر قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، أن سرايا القدس لا تعرف مصير المجموعة أو الأسير حتى اللحظة، محمّلًا قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير والمجموعة الآسرة.
وأضاف: "منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمد المجرم نتنياهو وحكومته الإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم، وتسعى بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت".
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