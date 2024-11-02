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سرايا القدس تعلن قصفها مستوطنات بغلاف غزة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 10:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها برشقة صاروخية سديروت ومفلاسيم ومستوطنات في غلاف غزة.اضافة اعلان


وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومفلاسيم بغلاف غزة، فيما تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن اعتراض صاروخ من قطاع غزة باتجاه سديروت.

من جهتها رجحت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخين أطلقا نحو سديروت ويجري التحقق إن كانا سقطا في منطقة مفتوحة.
 
gnews

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