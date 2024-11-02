سرايا القدس تعلن قصفها مستوطنات بغلاف غزة

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومفلاسيم بغلاف غزة، فيما تحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن اعتراض صاروخ من قطاع غزة باتجاه سديروت.
من جهتها رجحت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخين أطلقا نحو سديروت ويجري التحقق إن كانا سقطا في منطقة مفتوحة.
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