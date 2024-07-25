⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697497 الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون "تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم شمال شرق خان يونس". اقرأ أيضاً تحقيق لصحيفة عبرية يكشف ما حدث لمنظومة إغراق الأنفاق في غزة سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال بالهاون شرق خان يونس مسؤول أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في مراحله النهائية حماس: عملية قلقيلية رد طبيعي على جرائم الاحتلال 14 شهيدا منذ صباح اليوم في قصف للاحتلال لخان يونس مسؤول أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في مراحله النهائية الدويري: نتنياهو كاذب وعملية خان يونس لاستكمال التدمير شاهد .. هكذا قضى أهالي خان يونس ليلتهم الماضية بسبب قصف الاحتلال ارتفاع عدد شهداء القصف على خان يونس إلى 71