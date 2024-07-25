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سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال بالهاون شرق خان يونس

أحد عناصر كتائب سرايا القدس
أحد عناصر سرايا القدس
الخميس، 25-07-2024 05:42 م

 

 الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون "تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم شمال شرق خان يونس".
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