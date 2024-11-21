 
الخميس 2024-11-21 07:48 م
 

سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بمخيم جباليا

سرايا القدس
سرايا القدس
الخميس، 21-11-2024 07:42 م
الوكيل الإخباري-   أفادت سرايا القدس بأن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي بمحيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا.اضافة اعلان


ويعد مخيم جباليا أحد المعاقل الرئيسية للمقاومة الفلسطينية، مما يجعله مستهدفا من إسرائيل في كل عملياتها العسكرية بغية إخضاع سكانه وكسر شوكة المقاومة.

وكان المخيم ساحة مفتوحة لعمليات قصف واغتيالات ومجازر طيلة عقود.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بمخيم جباليا

ارشيفية

عربي ودولي قوات اليونيفيل: مستعدون لدعم الحل الدبلوماسي

غزة

فلسطين شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي

نتنياهو وغلانت

عربي ودولي جنوب أفريقيا: نرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تكشف عن جملة من القرارات والإجراءات

نقود

أخبار محلية الحكومة : قروض بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين



 


الأكثر مشاهدة