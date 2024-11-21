سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بمخيم جباليا

ويعد مخيم جباليا أحد المعاقل الرئيسية للمقاومة الفلسطينية، مما يجعله مستهدفا من إسرائيل في كل عملياتها العسكرية بغية إخضاع سكانه وكسر شوكة المقاومة.
وكان المخيم ساحة مفتوحة لعمليات قصف واغتيالات ومجازر طيلة عقود.
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