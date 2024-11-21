سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات الاحتلال بمخيم جباليا

07:42 م

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الوكيل الإخباري- أفادت سرايا القدس بأن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي بمحيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا. اضافة اعلان





ويعد مخيم جباليا أحد المعاقل الرئيسية للمقاومة الفلسطينية، مما يجعله مستهدفا من إسرائيل في كل عملياتها العسكرية بغية إخضاع سكانه وكسر شوكة المقاومة.



وكان المخيم ساحة مفتوحة لعمليات قصف واغتيالات ومجازر طيلة عقود.