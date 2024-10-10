 
الخميس 2024-10-10 09:46 ص
 

سرايا القدس: قنصنا جندي صهيوني في منطقة "التوام" بغزة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


هذا وتستمر المواجهات فيما بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة في محاور القتال ، بعد أن أعلن الاحتلال عن حملة برية جديدة في شمال القطاع .
 
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