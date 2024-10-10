سرايا القدس: قنصنا جندي صهيوني في منطقة "التوام" بغزة

08:55 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/705944 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. اضافة اعلان





هذا وتستمر المواجهات فيما بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة في محاور القتال ، بعد أن أعلن الاحتلال عن حملة برية جديدة في شمال القطاع .







