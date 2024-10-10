سرايا القدس: قنصنا جندي صهيوني في منطقة "التوام" بغزة

هذا وتستمر المواجهات فيما بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة في محاور القتال ، بعد أن أعلن الاحتلال عن حملة برية جديدة في شمال القطاع .
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويهاجمون مسجدا
-
الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم الفارعة ويدفع بتعزيزات عسكرية جديدة
-
مستشفيات شمال إسرائيل تستقبل أكثر 19 ألف مصاب منذ تشرين أول الماضي
-
الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة
-
قتيلان إسرائيليان بقصف صاروخي على مستوطنة كريات شمونة
-
قوات خاصة للاحتلال تغتال 4 فلسطينيين بالضفة
-
قوات الاحتلال تُسلّم 16 إخطارا بوقف بناء منازل في جلبون شرق جنين
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,010 شهداء و97,720 مصابا