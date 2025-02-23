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سرايا القدس- كتيبة جنين: إصابات مؤكدة بقوات العدو

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 23-02-2025 10:01 ص

الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس- كتيبة جنين إن مقاتليها في سرية قباطية فجروا اليوم الأحد، عبوة ناسفة في آلية عسكرية بمحور الشهداء.

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وأضافت أن مقاتليها تصدوا لقوات العدو بمحاور القتال المختلفة وحققوا إصابات مؤكدة.


ومنذ أكثر من شهر، ينفذ جيش الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية بدأها من جنين وامتدت إلى طولكرم وطوباس ونابلس وغيرها، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف.

 
gnews

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