سرايا القدس- كتيبة جنين: إصابات مؤكدة بقوات العدو

وأضافت أن مقاتليها تصدوا لقوات العدو بمحاور القتال المختلفة وحققوا إصابات مؤكدة.
ومنذ أكثر من شهر، ينفذ جيش الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية بدأها من جنين وامتدت إلى طولكرم وطوباس ونابلس وغيرها، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف.
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