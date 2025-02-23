سرايا القدس- كتيبة جنين: إصابات مؤكدة بقوات العدو

الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس- كتيبة جنين إن مقاتليها في سرية قباطية فجروا اليوم الأحد، عبوة ناسفة في آلية عسكرية بمحور الشهداء.

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وأضافت أن مقاتليها تصدوا لقوات العدو بمحاور القتال المختلفة وحققوا إصابات مؤكدة.