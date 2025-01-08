سرايا القدس-كتيبة طولكرم: نخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال

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الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم "مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو بمحور البلاونة".

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