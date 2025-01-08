 
الأربعاء 2025-01-08 09:04 م
 

سرايا القدس-كتيبة طولكرم: نخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال

سرايا القدس-كتيبة طولكرم
سرايا القدس-كتيبة طولكرم
الأربعاء، 08-01-2025 08:22 م

الوكيل الإخباري-   قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم "مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو بمحور البلاونة".

اضافة اعلان


وأضاف "فجرنا عددا من العبوات المعدة مسبقا بآليات العدو وقوات المشاة وحققنا إصابات مؤكدة".

 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان

أخبار محلية الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

السوق الشعبي في مادبا

أخبار محلية بلدية مادبا تعيد فتح سوق الجمعة الشعبي

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا

غزة

فلسطين العثور على جثتي محتجزين اسرائيليين في غزة

سرايا القدس-كتيبة طولكرم

فلسطين سرايا القدس-كتيبة طولكرم: نخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال

الزرقاء

أخبار محلية اختتام مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن" في الزرقاء

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني

وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي

عربي ودولي المبعوث الأميركي قد يتوجه للدوحة للمشاركة بمباحثات صفقة التبادل



 




الأكثر مشاهدة