سرايا القدس والقسام توقعان 3 دبابات إسرائيلية في كمين

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الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس إنها أوقعت 3 دبابات إسرائيلية ميركافا في كمين مركب بالاشتراك مع كتائب القسام وسط مخيم جباليا بعبوات شواظ. اضافة اعلان





من جهتها، قالت القسام إنها استهدف جرافة إسرائيلية من نوع "9 دي" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



