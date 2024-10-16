سرايا القدس والقسام توقعان 3 دبابات إسرائيلية في كمين

من جهتها، قالت القسام إنها استهدف جرافة إسرائيلية من نوع "9 دي" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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