سقوط شظايا صاروخ قرب سور البلدة القديمة في القدس

الوكيل الإخباري- تصاعد دخان، عصر الجمعة، قرب سور البلدة القديمة في القدس بعد سقوط شظايا صاروخ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.





ونددت إسرائيل الجمعة بـ"جنون النظام الإيراني"، وذلك في أعقاب حادث في البلدة القديمة في القدس، لم يُعرف ما إذا كان ناجما عن سقوط صاروخ أو عن عملية اعتراض.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة إكس إنّ "الهدية الإيرانية لمناسبة عيد الفطر هي صواريخ على (المسجد) الأقصى"، الواقع على بعد بضع مئات الأمتار من موقع الحادث.



وأضاف أنّ "الهجوم الإيراني على الأماكن المقدسة للديانات الثلاث يكشف عن جنون النظام الإيراني الذي يدّعي التديُّن".









