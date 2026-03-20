الجمعة 2026-03-20 10:22 م

سقوط شظايا صاروخ قرب سور البلدة القديمة في القدس

الجمعة، 20-03-2026 06:44 م
الوكيل الإخباري-  تصاعد دخان، عصر الجمعة، قرب سور البلدة القديمة في القدس بعد سقوط شظايا صاروخ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.اضافة اعلان


ونددت إسرائيل الجمعة بـ"جنون النظام الإيراني"، وذلك في أعقاب حادث في البلدة القديمة في القدس، لم يُعرف ما إذا كان ناجما عن سقوط صاروخ أو عن عملية اعتراض.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة إكس إنّ "الهدية الإيرانية لمناسبة عيد الفطر هي صواريخ على (المسجد) الأقصى"، الواقع على بعد بضع مئات الأمتار من موقع الحادث.

وأضاف أنّ "الهجوم الإيراني على الأماكن المقدسة للديانات الثلاث يكشف عن جنون النظام الإيراني الذي يدّعي التديُّن".
 
 


روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

عربي ودولي روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

عربي ودولي قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

عربي ودولي "حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

ارشيفية

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

أخبار محلية الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة



 






