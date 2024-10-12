 
السبت 2024-10-12 12:04 م
 

سلسلة انفجارات ضخمة تهز شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال في شمال غزة
جيش الاحتلال في شمال غزة
السبت، 12-10-2024 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم السبت، بوقوع سلسلة انفجارات ضخمة في شمال قطاع غزة، جراء نسف مبان في عدة مناطق.اضافة اعلان


وأشارت التقارير إلى أن نسف المباني وقع في مناطق وأحياء الصفطاوي والتوام وشمال غرب مخيم جباليا، وأن هذا تزامن مع تجدد القصف المدفعي.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، مساء أمس الجمعة، عن استشهاد 30 شخصا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

 وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.

سكاي نيوز
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