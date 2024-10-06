سلسلة غارات تستهدف مناطق متفرقة في غزة

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة من شمالي قطاع غزة.

اضافة اعلان

وأضاف المراسل أن غارة إسرائيلية تستهدف منزلا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.