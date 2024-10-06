سلسلة غارات تستهدف مناطق متفرقة في غزة

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.
-
أخبار متعلقة
-
مجزرة جديدة .. 18 شهيدا في قصف الاحتلال لمسجد يؤوي نازحين بدير البلح
-
ماكرون يدعو لوقف تسليم الأسلحة للقتال في غزة
-
مسيرة في رام الله استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين ولبنان
-
الفصائل الفلسطينية تجتمع بغزة في ذكرى طوفان الأقصى
-
إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء الفوري لمناطق في وسط غزة
-
سجون الاحتلال .. مسالخ بشرية ومعازل للتعذيب والقتل
-
صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,825 والاصابات إلى 96,910 منذ بدء العدوان