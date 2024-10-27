سلسلة غارات لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من شمال غزة

02:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707797 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من شمال غزة. اضافة اعلان





وبالتوازي مع ذلك، تعرضت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.