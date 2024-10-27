 
الأحد 2024-10-27 04:25 ص
 

سلسلة غارات لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من شمال غزة

غزة
غزة
الأحد، 27-10-2024 02:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من شمال غزة.اضافة اعلان


وبالتوازي مع ذلك، تعرضت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة أعراض غير متوقعة لجرثومة المعدة

غزة

فلسطين سلسلة غارات لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من شمال غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يمين) ونظيره الأميركي لويد أوستن

عربي ودولي أوستن: ناقشت مع غالانت الضربات الإسرائيلية الدقيقة على أهداف عسكرية بإيران

ارشيفية

عربي ودولي سلسلة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

غزة

فلسطين قصف مدفعي إسرائيلي على شمال مخيم البريج بغزة

إيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية: المنشآت النووية بإيران لم تتأثر بالضربة الإسرائيلية

غزة

أخبار محلية الخارجية تدين قصف قوات الاحتلال لمربع سكني في بيت لاهيا بغزة

مجلس الأمن

عربي ودولي إيران تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الضربة الإسرائيلية



 


الأكثر مشاهدة