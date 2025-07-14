سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن الفلسطيني ماهر السلايمة من حي وادي قدوم في البلدة على هدم منزله ذاتيا، مضيفة أن المنزل يتكون من شقتين، ويؤوي 7 أفراد، وهو قائم منذ أكثر من 35 عاما وتبلغ مساحته نحو 140 مترا مربعا.



يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت منزلا آخر لعائلة السلايمة في وقت سابق، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان القدس عبر أوامر الهدم والتضييق السكاني.



وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتفرض تكاليف باهظة على المالك.



