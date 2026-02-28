السبت 2026-02-28 03:33 م

سلطات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتخرج المصلين منه

و
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 12:39 م

الوكيل الإخباري-  قال المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي، السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت المصلين من المسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان


وأضاف في بيان صحفي أنه جرى إغلاق المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه.


وتأتي الإجراءات الإسرائيلية بعد شن إسرائيل هجوما على إيران حيث قالت إسرائيل إنها نفذت هجوما "وقائيا" ضد إيران السبت، وهو ما يجدد المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ويضعف فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الممتد منذ سنوات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.


ويأتي هذا الهجوم، الذي سبقته حرب جوية استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران، عقب تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما ستقدمان على شن هجوم آخر إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي بيان هام من وزارة الطيران المصرية بشأن مستجدات الملاحة الجوية

ت

نعـي فـاضل كرم نجل الوزير الأسبق مثنى غرايبة في ذمة الله

ز

عربي ودولي مسؤول أمريكي: سنواصل ضرباتنا ضد إيران

B

أخبار محلية الأمن يكشف مواقع سقوط شظايا الصواريخ في الأردن

و

أخبار محلية الأردن: سندافع عن مصالحنا بكل قوة.. ولن نكون طرفا في أي تصعيد إقليمي

و

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب

ت

أخبار محلية بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

و

عربي ودولي قتلى ومصابون بغارات على مقر قيادة الحشد الشعبي ببغداد



 






الأكثر مشاهدة