سلطات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتخرج المصلين منه

الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي، السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت المصلين من المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف في بيان صحفي أنه جرى إغلاق المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه.



وتأتي الإجراءات الإسرائيلية بعد شن إسرائيل هجوما على إيران حيث قالت إسرائيل إنها نفذت هجوما "وقائيا" ضد إيران السبت، وهو ما يجدد المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ويضعف فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الممتد منذ سنوات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.