سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير أحمد مناصرة

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الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام عربية وفلسطينية في الاراضي المحتلة أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الأسير أحمد مناصرة بعد نحو 10 سنوات من الاعتقال خاض فيها شهورًا كثيرًا من العزل والتعذيب النفسي. اضافة اعلان





وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت المناصرة حين كان عمره 13 سنة بتهمة تنفيذ عملية طعن.