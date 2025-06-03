سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 241

وهذه المرة السابعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الحالي 2025 ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام الماضي، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة عام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
يشار الى أن المرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 7 أيار 2025.
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