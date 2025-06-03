سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 241

الوكيل الإخباري- هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، داخل أراضي عام 1948، للمرة الـ241 على التوالي.

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وهذه المرة السابعة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الحالي 2025 ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام الماضي، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة عام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.