سلوفينيا: إسرائيل تحاول علنا تدمير مؤسسات الأمم المتحدة

وذكرت فاجون في تصريحات للإذاعة والتلفزيون السلوفينية أنها كانت من أوائل الذين طالبوا بحظر الأسلحة عن إسرائيل.
وأشارت إلى أن بلادها تدرس الإمكانيات القانونية لمنع استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
وأضافت: "من الواضح أن إسرائيل تحاول عن وعي وبشكل صريح تدمير مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
وفا
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