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سموتريتش: أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية

بتسلئيل سموتريتش
سموتريتش
الإثنين، 11-11-2024 06:51 م
الوكيل الإخباري-     قال وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأضاف سموتريتش في بيان، مساء الاثنين، "آمل أن تعترف إدارة ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى كانت الحكومة الإسرائيلية على بعد خطوة فقط من تطبيق السيادة على الضفة الغربية.
 
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