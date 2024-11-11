سموتريتش: أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية

وأضاف سموتريتش في بيان، مساء الاثنين، "آمل أن تعترف إدارة ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى كانت الحكومة الإسرائيلية على بعد خطوة فقط من تطبيق السيادة على الضفة الغربية.
-
أخبار متعلقة
-
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا 4 غرب مخيم جباليا
-
مقتل جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة
-
إعلام عبري: نتنياهو حاول تزوير أدلة عن تحذيرات قبل طوفان الأقصى
-
قراصنة ينشرون بيانات عالم نووي ومسؤول عسكري في إسرائيل
-
انتهاك للخصوصية وتعذيب نفسي للمعتقلات في سجن الدامون
-
350 مستعمرا يقتحمون الأقصى
-
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في تقوع جنوب شرق بيت لحم
-
20 عاما على استشهاد القائد ياسر عرفات