سموتريتش: العملية بغزة تدريجية وتختلف عما أنجز من قبل

وأضاف سموتريتش أن العملية ستبدو مختلفة عما تم إنجازه حتى الآن وعلينا أن نعيد التعبئة بقوة وإيمان وعزيمة حتى النصر، بحسب تعبيره.
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