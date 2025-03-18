 
الثلاثاء 2025-03-18 10:05 ص
 

سموتريتش: العملية بغزة تدريجية وتختلف عما أنجز من قبل

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
 
الثلاثاء، 18-03-2025 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن العملية العسكرية في غزة تدريجية وخططنا لها في الأسابيع الأخيرة منذ تولي رئيس الأركان الجديد منصبه.اضافة اعلان


وأضاف سموتريتش أن العملية ستبدو مختلفة عما تم إنجازه حتى الآن وعلينا أن نعيد التعبئة بقوة وإيمان وعزيمة حتى النصر، بحسب تعبيره.
 
 
gnews

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