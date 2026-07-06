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سموتريتش: بدأنا (ثورة الاستيطان) وسنصل إلى النقب والجليل

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش
 
الإثنين، 06-07-2026 11:20 ص
الوكيل الإخباري-    قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن إسرائيل بدأت ما وصفه بـ"ثورة الاستيطان"، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل.اضافة اعلان


وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المؤيدة للاستيطان، بما يضمن استمرار أغلبيتها البرلمانية.
 
 


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