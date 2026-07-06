سموتريتش: بدأنا (ثورة الاستيطان) وسنصل إلى النقب والجليل

وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المؤيدة للاستيطان، بما يضمن استمرار أغلبيتها البرلمانية.
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