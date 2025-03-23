سموتريتش: بدأنا خطوات لفرض سيادتنا على الضفة

وأضاف في تعليقات على مصادقة الكابينت على الاعتراف بـ13 مستوطنة بالضفة الغربية : بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان.
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