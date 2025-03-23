الأحد 2025-03-23 05:22 ص
 

سموتريتش: بدأنا خطوات لفرض سيادتنا على الضفة

سموتريتش
سموتريتش
 
الأحد، 23-03-2025 03:46 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية في حكومة الكيان ، ان الحكومة مستمرة في مساعي تحقيق الثورة في شرعنة وتطبيع المستوطنات بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وأضاف في تعليقات على مصادقة الكابينت على الاعتراف بـ13 مستوطنة بالضفة الغربية :  بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في نابلس

سموتريتش

فلسطين سموتريتش: بدأنا خطوات لفرض سيادتنا على الضفة

إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين الكابنيت يصادق على الاعتراف بـ13 مستوطنة في الضفة الغربية

ارشيفية

عربي ودولي سماع دوي انفجارات تهز كييف وسط إنذار بغارة جوية

حماس

فلسطين استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل بخان يونس

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المواصي غرب خان يونس

فلسطين غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المواصي غرب خان يونس

دبابة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة

عربي ودولي المجموعة العربية: التوغل الإسرائيلي في سوريا تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

مجلس النواب

أخبار محلية نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة



 
 





الأكثر مشاهدة