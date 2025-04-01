سموتريتش: حطمنا رقما قياسيا في هدم المباني بالضفة الغربية

وقال "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة ... لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية"، متحدثا عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.
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