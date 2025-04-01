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سموتريتش: حطمنا رقما قياسيا في هدم المباني بالضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
 
الثلاثاء، 01-04-2025 10:54 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء إن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص.

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وقال "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة ... لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية"، متحدثا عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.

 
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