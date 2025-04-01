سموتريتش: حطمنا رقما قياسيا في هدم المباني بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء إن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص.

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