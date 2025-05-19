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سموتريتش: سنراقب شاحنات المساعدات بطائرات مسيرة

سموتريتش
سموتريتش
 
الإثنين، 19-05-2025 06:50 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش إنه ستتم مراقبة شاحنات المساعدات بطائرات مسيرة وإذا قامت حماس بالاستيلاء على شاحنة فسنطلق النار. اضافة اعلان
 
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