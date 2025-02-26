سموتريتش: صفقة التبادل سيئة

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الوكيل الإخباري- قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ان صفقة التبادل سيئة والأسرى الفلسطينيون المطلق سراحهم سيعودون لقتل اليهود.

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