سموتريتش عن ترحيل سكان غزة: فكرة غظيمة

الوكيل الإخباري- اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مساعدة سكان غزة في العثور على أماكن أخرى هي فكرة عظيمة.

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وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية طرحٌ غير قابل للتطبيق.