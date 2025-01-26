 
الأحد 2025-01-26 11:42 ص
 

سموتريتش عن ترحيل سكان غزة: فكرة غظيمة

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بتسلئيل سموتريتش
الأحد، 26-01-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري- اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مساعدة سكان غزة في العثور على أماكن أخرى هي فكرة عظيمة.

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وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية طرحٌ غير قابل للتطبيق.

 

وأوضح أنه سيعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء والحكومة لضمان وجود خطة تشغيلية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن.

 
gnews

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