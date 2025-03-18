سموتريتش وبن غفير يرحبان بعودة العدوان ونتنياهو يدعو لمشاورات أمنية

واستأنفت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة، أسفرت حتى الآن عن مئات الشهداء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وقال الوزير اليميني المتطرف سموتريتش: "استمررت حتى هذه اللحظة في الحكومة رغم معارضتي للصفقة (اتفاق وقف إطلاق النار)، ونحن عازمون أكثر من أي وقت على إكمال مهمة تدمير حركة حماس".
وأضاف سموتريتش أن العملية في غزة تدريجية، وقد خُطِّط لها خلال الأسابيع الأخيرة منذ تولي رئيس الأركان الجديد إيال زامير منصبه، قائلًا: "العملية الجديدة في غزة ستبدو مختلفة عما تم إنجازه حتى الآن، وعلينا أن نعيد التعبئة بقوة وإيمان وعزيمة حتى النصر".
بدوره، أكد بن غفير – الذي استقال من منصبه احتجاجًا على وقف الحرب على غزة – أن حزب القوة اليهودية يرحب بعودة إسرائيل بقيادة نتنياهو إلى القتال المكثف في غزة.
وأضاف بن غفير أن العودة إلى القتال في غزة خطوة صحيحة وأخلاقية ومعنوية لتدمير حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
وأفادت تقارير صحفية بأن بن غفير قد يعلن عودته إلى الحكومة بعد استئناف حرب الإبادة على غزة.
في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو دعا إلى عقد مشاورات أمنية بحضور وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة تطورات الوضع في غزة.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستتحرك ضد حماس بقوة عسكرية مضاعفة.
الجزيرة
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